Aveva appena cominciato il turno pomeridiano presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, quando Angela Bocchetti, infermiera 64enne, si è sentita male ed è morta poco dopo. A darne notizia è Il Mattino.

Napoli, infermiera del Cardarelli si sente male: muore durante turno di lavoro

La donna era in servizio presso il reparto di Terza Medicina del nosocomio napoletano. Alle 14 aveva iniziato il turno quando, per cause ancora da ricostruire, ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Nonostante l’infermiera sia stata tempestivamente rianimata dai colleghi, per lei non c’è stato nulla da fare. La 64enne era molto apprezzata e stimata da medici e infermieri con i quali lavorava fianco a fianco, da anni. In queste ore sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e affetto per Angela.