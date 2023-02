Napoli, indagato per omicidio colposo il poliziotto che ha ucciso Mario Ementato

Napoli. È indagato per omicidio colposo il poliziotto che ieri sera ha sparato a Mario Ementato, 29 anni, che aveva accoltellato un collega all’interno del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato. A darne notizia è Fanpage.it.

L’aggressore, con precedenti penali, è poi deceduto all’ospedale Pellegrini. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e al momento nel registro degli indagati è stato iscritto l’agente: si tratta, come fanno sapere gli inquirenti, di un atto dovuto.

La dinamica

La tragedia si è consumata in due momenti: prima il 29enne ha avuto un’accesa discussione con la madre nella loro abitazione, in via Pietro Colletta. Ementato ha aggredito la donna con un coltello, ha tentato di sgozzarla ma fortunatamente le ha causato una lieve ferita.

Il patrigno del 29enne si è poi recato al commissariato per denunciare l’aggressione, ma il giovane lo ha inseguito e ha tentato di accoltellarlo negli uffici di Polizia.

Un agente è intervenuto per disarmarlo ma, durante la colluttazione, Mario Ementato lo ha accoltellato a una gamba. A quel punto un altro poliziotto è entrato in azione ed ha sparato un colpo di pistola contro il 29enne, ferendolo alla gamba.

L’arrivo in ospedale

Il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini ma a causa della grave ferita riportata è morto poco dopo il suo arrivo. Stando ad alcuni accertamenti, il ragazzo era sotto effetto di sostanza stupefacenti. Nello stesso nosocomio sono stati medicati anche il patrigno de 29enne e l’agente accoltellato, che hanno rimediato ferite lievi.