Con l’arrivo delle vacanze, torna l’incubo topi d’appartamento anche a Napoli. All’Arenella un uomo è riuscito a introdursi all’interno dell’appartamento portando via un bottino da 150mila euro. Un colpo pianificato, probabilmente, visto il valore del raid.

Napoli, colpo in casa da 150mila euro: torna l’incubo dei furti in casa

Teatro del furto il condominio di via Orsi al Vomero. Il malvivente sarebbe riuscito a raggiungere l’abitazione di un residente che era in vacanza. Una volta all’interno ha scassinato la cassaforte e l’ha svaligiata. All’interno erano custoditi orologi di pregio. Un colpo da 150mila euro.

A ricostruire l’accaduto è stato lo stesso proprietario dell’appartamento, che ha potuto visionare le fasi del colpo dalle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza: «Dopo aver indossato cappellino e mascherina chirurgica, il ladro si è introdotto furtivamente nel condominio alle 2.09, si è diretto deciso verso l’appartamento per poi andare via alle 2.41. È salito un da solo. Mi ha rubato circa 150 mila euro di orologi preziosi e tre borse firmate, restando 30 minuti in casa».

A riprendere il caso anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Borrelli, che invoca maggiore presenza delle forze dell’ordine. «È chiaro come il sole che oggigiorno nessuno può più dormire sonni tranquilli – si legge in una nota congiunta firmata da Borrelli con il consigliere municipale Rino Nasti – Questore e prefetto si adoperino per riportare la sicurezza e la legalità in città che ora è in balia di delinquenti e criminali».