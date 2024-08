Un uomo di 62 anni, Ciro Bianco, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale che si è verificato oggi nella Galleria Laziale di Napoli.

62enne muore in un incidente alla galleria Laziale a Napoli

Il 62enne stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da Piazza Sannazaro, a bordo del suo ciclomotore. Per ragioni ancora in corso di accertamento, Bianco ha perso il controllo del veicolo, cadendo violentemente al suolo. Nonostante l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale Cardarelli, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il sequestro del ciclomotore per permettere ulteriori indagini. Attualmente, la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella galleria per determinare se altri veicoli possano essere stati coinvolti nell’incidente.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza stradale in una delle arterie principali di Napoli. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.