Blitz della Polizia di Stato nella mattinata di ieri, giovedì 27 febbraio, a Napoli: un 51enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato denunciato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione.

Una “centrale” di documenti falsi nel rione Sanità, la scoperta dopo il blitz della Polizia

L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha portato alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio clandestino dedicato alla produzione di documenti falsi.

All’interno di un borsone, accuratamente nascosto, sono stati trovati diversi ologrammi per patenti nautiche e di guida, numerose carte d’identità cartacee — sia valide per l’espatrio che in bianco — oltre 500 marche da bollo in bianco, 67 fototessere di soggetti diversi, 74 card in bianco dotate di microchip, rivetti di varie misure, pinzatrici per applicare le fotografie sui documenti, timbri a secco di diversi comuni italiani, numerosi bollini di vari comuni del napoletano e altre attrezzature specifiche per la stampa e la fabbricazione di documenti falsificati.

Oltre al materiale destinato alla contraffazione, durante la perquisizione sono stati trovati anche 8 orologi di noti marchi di lusso, la cui provenienza non è stata giustificata dall’indagato. Per questi motivi, l’uomo è stato denunciato e il materiale è stato sequestrato.