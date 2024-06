Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli: poco prima delle 20 si un’auto si è ribaltata nel tunnel di Capodimonte, sulla Tangenziale partenopea.

Napoli, incidente in Tangenziale: auto si ribalta nel tunnel di Capodimonte

Il traffico è andato rapidamente in tilt e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per coordinare i soccorsi. Almeno due automobili sono rimaste coinvolte, una delle quali si è capovolta su un fianco. Che cosa sia successo, al momento non è chiaro.

Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’ennesimo sinistro stradale che si verifica lungo la Tangenziale, una strada a scorrimento veloce dove spesso si superano i limiti di velocità consentiti.

Code chilometriche

Probabilmente uno degli aspetti su cui si indagherà è appurare se le due auto viaggiassero a velocità sostenuta e capire anche se l’incidente si sia verificato a causa di un’eventuale manovra azzardata.

Ieri pomeriggio si sono formati oltre due chilometri di coda tra Zona Ospedaliera e Corso Malta, in direzione di Napoli, estendendosi poi fino ai tre chilometri fino ai Camaldoli. Le code si sommano al traffico già intenso e quotidiano della zona, dovuto al grande flusso di veicoli che escono dalla città per raggiungere la provincia e quelli diretti o in uscita dall’aeroporto di Capodichino.

(Foto: Francesco Emilio Borrelli)