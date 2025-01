Un giovane di 18 anni, G.R., originario di Napoli, è stato arrestato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ricercato dalle forze dell’ordine da fine dicembre, sulla sua testa pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio in concorso, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Penale Minorenni.

Napoli, incidente auto-moto: i poliziotti arrestano il ferito. Era ricercato per tentato omicidio

Nonostante le ricerche, il ragazzo era riuscito a eludere i controlli fino a due giorni fa, quando l’incidente ha portato alla sua identificazione. L’episodio è avvenuto lungo via Ferrante Imparato, nella zona industriale di Napoli, intorno alle 19:50 di lunedì scorso, 20 gennaio. G.R. si trovava a bordo di un motociclo guidato da un familiare quando il veicolo si è scontrato con un’automobile. Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.

Nel frattempo, il giovane, rimasto contuso, era già stato trasportato in ospedale in ambulanza. Una volta conclusi gli accertamenti sul luogo dell’incidente, i poliziotti si sono recati all’Ospedale del Mare di Ponticelli per identificare il ferito. Nonostante le sue condizioni di salute non destassero preoccupazioni, il nervosismo del giovane ha spinto gli agenti a effettuare ulteriori controlli, interrogando la banca dati delle forze dell’ordine (SDI).

La scoperta

È emerso così che il 18enne era ricercato per un reato commesso quando era ancora minorenne. Inizialmente destinato a una struttura per minori nel Beneventano, il giovane era riuscito a fuggire, tornando a Napoli. Dopo la conferma della sua identità e delle pendenze giudiziarie, G.R. è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico.