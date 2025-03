Momenti di paura ieri presso la nota pizzeria Sorbillo di Spaccanapoli. Un incendio scoppiato nella canna fumaria dei forni usati per cuocere le pizze ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Napoli, incendio presso la pizzeria Sorbillo: Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Il rogo è divampato poco dopo le 21 e ha costretto diversi dipendenti ad abbandonare la struttura di via Tribunali. Sul posto si sono sono precipitati due mezzi del 115 che ha domato le fiamme e scongiurato la possibilità che l’incendio si sviluppasse ad altri locali o alla parte restante dell’immobile. Non è nota l’entità dei danni. Non ci sono feriti. “Sorbillo” non ha comunicato sospensioni o chiusure dell’attività commerciale.