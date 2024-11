Napoli, incendio nella notte in un B&b in piazza Municipio: muore una ragazza

Una ragazza morta tra le fiamme in un incendio divampato in un B&B in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. A riportare la notizia è il Mattino. A perdere la vita è Emanuela Chirilli, 28enne originaria di Maglie (Lecce).

Napoli, incendio in piazza Municipio: muore una ragazza

La tragedia si è consumata presso il civico 84. Il rogo è scoppiato al settimo piano dell’edificio tra le 4 e le 5 del mattino. Nell’appartamento, a uso ricettivo, si trovava Emanuela, che purtroppo ha perso la vita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, sul posto accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco, insieme agli agenti della Scientifica.

Si attendono aggiornamenti per comprendere la natura del rogo, se doloso o colposo. Avviate le indagini da parte della Polizia di Stato e della Procura di Napoli per ricostruire la dinamica dell’accaduto.