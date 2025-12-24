Napoli, incendio in una palazzina del centro storico: evacuato lo stabile

Attimi di forte apprensione in vico Pontecorvo, nel centro di Napoli, a pochi passi da piazza Dante, dove un incendio è divampato all’interno di uno stabile residenziale. Il focolaio ha avuto origine in un locale adibito a deposito, situato al civico 13, provocando una massiccia fuoriuscita di fumo che ha rapidamente invaso il vicolo.

L’allarme – come spiega Il Mattino – ha fatto scattare un imponente dispiegamento di soccorsi. Sei pattuglie della Polizia di Stato, provenienti dai commissariati Dante, Montecalvario, Decumani e San Ferdinando, sono intervenute insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno permesso di mettere in sicurezza l’edificio e di far allontanare tutti i residenti.

Solo tre appartamenti non sono stati sgomberati: al loro interno si trovano tre donne anziane, costrette a letto e impossibilitate a lasciare le abitazioni. Gli agenti rimasti sul posto hanno assistito le tre residenti, garantendo loro supporto e tranquillità durante le fasi più delicate dell’emergenza. I Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, anche se nell’area permane ancora un’elevata concentrazione di fumo. Sono ora attesi i tecnici comunali per le verifiche necessarie sulla stabilità e sull’agibilità dello stabile. Non si segnalano persone ferite. Resta da chiarire l’origine del rogo.