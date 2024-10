Un incendio è divampato in una palazzina situata sulla collina dei Camaldoli, a Napoli, precisamente in località Santa Croce. L’edificio è stato evacuato dai Vigili del Fuoco, con diverse persone che hanno riportato intossicazioni a causa del fumo.

Napoli, incendio in una palazzina ai Camaldoli: evacuato l’edificio, diversi intossicati

Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione al primo piano nella serata di mercoledì 2 ottobre 2024. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, sotto la guida del Comandante Michele Mazzaro. Le operazioni di evacuazione hanno permesso di mettere in salvo gli abitanti, tra cui alcune persone che hanno respirato fumi tossici.

Le squadre dei pompieri hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento, utilizzando anche una scala per raggiungere i balconi più alti. L’incendio è stato domato nelle prime ore di oggi, quando ormai era stata superata la mezzanotte, e l’area è stata messa in sicurezza.