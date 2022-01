Scoppia incendio nella notte a Napoli. Ad andare in fiamme la baraccopoli di via Duca degli Abruzzi, alle spalle di via Marina frequentata da senzatetto e soprattutto da immigrati provenienti dall’Africa.

Incendio nella notte a Napoli

Sul posto sono giunti i pompieri per domare le fiamme e gli agenti di Polizia per le indagini del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti, solo molto spavento da parte degli occupanti.

Ora toccherà agli inquirenti indagare su quanto accaduto e capire l’esatta dinamica e quale possa essere stata l’origine del rogo e se la matrice sia dolosa o accidentale.