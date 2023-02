Allarme baby-gang a Napoli. A documentare la presenza di bande di minorenni e under 20 armati un video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli che mostra un gruppo di sei giovanissimi accerchiare un coetaneo e puntargli contro una pistola.

Soccavo, allarme baby-gang: in 6 contro 1. Pistola puntata alla testa

La vittima è stata prima inseguita e presa a calci, poi spinta contro un muro. A quel punto uno degli aggressori estrae una pistola e gliela punta alla testa: “Guarda qua, scemo – gli dice – le teniamo davvero. Io ti sparo in testa!”. “Per piacere, oh”, risponde il giovane, ma l’altro ragazzo gli molla uno schiaffo al volto e si allontana tranquillamente.

Teatro della vicenda sarebbe stato il quartiere Soccavo, periferia occidentale, tra via Tevere e via Po. Alle forze dell’ordine, come era prevedibile, non risultano denunce. Da quello che appare dalle immagini potrebbe essersi trattato di un litigio tra un gruppo di giovani e, a giudicare dall’abbigliamento, potrebbe risalire a pochi giorni fa. La vicenda segue quella del rione Conocal, pure documentata da alcuni video, dove un gruppo di rapinatori ha bloccato in strada un automobilista per rapinarlo nel cuore della notte.

Le reazioni

“Quello che lascia di stucco è che uno degli energumeni ha estratto una pistola – commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli – non sappiamo se si tratta di un’arma vera o finta, fatto sta che è una scena assurda, degna del far west che è ormai all’ordine del giorno in tante zone di questa città. Una tragedia sfiorata, ma quello che più preoccupa è il dilagare senza freno di una violenza feroce”. “I cittadini hanno paura – prosegue Borrelli, invocando un maggiore controllo sul territorio – e molte volte non denunciano nemmeno. Purtroppo si dà piglio alla violenza e si ammazza a cuor leggero. E spesso, quando li beccano, il carcere non lo vedono nemmeno o, dall’interno, si vantano pure sui social delle loro ‘gesta’. E, altro tema, sembra stia diventando sempre più facile entrare in possesso di un’arma”.