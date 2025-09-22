Sorpreso in scooter con la droga. Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato altresì denunciato per guida senza patente.

Napoli, in scooter senza patente mentre trasporta droga: arrestato dopo un controllo

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Lombardi, zona Ponti Rossi, hanno controllato uno scooter con a bordo un uomo, trovando quest’ultimo in possesso di 25 involucri di cocaina. L’uomo ha opposto resistenza ed è stato tratto in arresto. La droga invece è stata sottoposta a sequestro.