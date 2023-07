Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Questa volta all’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Napoli, in otto assaltano l’obitorio dell’ospedale: picchiati tre infermieri

La vicenda – spiega la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate” – risale ad alcuni giorni fa ma è venuta a galla soltanto ora. Un gruppo composto da otto persone ha cercato di entrare all’obitorio del nosocomio partenopeo per visitare la salma di un 72enne morto per cause naturali.

Tre infermieri, che hanno impedito l’accesso, sono stati brutalmente malmenati. “L’increscioso evento pare sia accaduto circa 15 giorni fa – spiega la pagina -, ma solo adesso ci viene segnalato, e noi lo inseriamo regolarmente nella conta delle aggressioni avvenute nel territorio della Napoli 1″.