Ha generato sconcerto il video diffuso dal parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che mostra una Fiat 500 parzialmente smontata al Policlinico di Napoli. La vettura appartiene a una persona che ha accompagnato un paziente oncologico a sottoporsi a trattamenti di chemioterapia.

Napoli, in ospedale per malato di tumore: all’uscita trova l’auto fatta a pezzi

“Francesco, una porta un malato oncologico e poi dopo, al parcheggio dell’ospedale, si ritrova con l‘auto manomessa e violata dai ladri”, scrive l’autore del filmato. Il video mostra l’utilitaria con la portiera forzata, il finestrino infranto e i fanali posteriori asportati. Non è chiaro l’ammontare dei danni. Certo, però, è che i malviventi avrebbero agito all’interno del parcheggio dell’ospedale Cardarelli di Napoli mentre il proprietario del veicolo era all’interno con il paziente.

La vicenda, resa pubblica grazie alla clip, ha suscitato indignazione e sconcerto da parte degli utenti. In molti si chiedono come sia possibile che i ladri portino via ciò che vogliono dalle auto in un parcheggio appartenente a una struttura pubblica, che dovrebbe essere sorvegliata. Altri evidenziano l’assenza di ogni forma di umanità da parte dei malviventi. “Ma la gente che vive lo sa che significa vivere civilmente con decoro e civiltà? Povera Napoli”, scrive Vito. “No vabbe, oramai oltre ogni misura. Perché non si interviene? Le pene poco severe sono ovunque, perché sti livelli si raggiungono solo da noi?”, si chiede Antonella.