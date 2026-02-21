Napoli in lutto: è morto il piccolo Domenico

È morto il piccolo Domenico. Alle ore 9.20 il cuore del bambino ha smesso di battere all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato dopo il trapianto eseguito lo scorso 23 dicembre. A comunicarlo ai giornalisti in attesa davanti alla struttura è stato l’avvocato della famiglia: «Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra»Si chiude così la drammatica vicenda che aveva commosso l’Italia intera.

Il trapianto e il cuore danneggiato

Il cuore trapiantato a Domenico era risultato gravemente danneggiato. Secondo quanto emerso, l’organo sarebbe stato trasportato a contatto con ghiaccio secco, circostanza che ne avrebbe compromesso la funzionalità.

Nelle ultime ore il quadro clinico era precipitato. Come previsto dalla terapia avviata ieri dall’équipe medica, non sono state eseguite manovre salvavita. Questa mattina la tragedia si è compiuta.

La telefonata alla mamma: «Signora, venga in ospedale»

La telefonata è arrivata prima dell’alba. Non erano ancora le cinque del mattino quando mamma Patrizia ha ricevuto l’invito a correre in ospedale. Dopo giorni di speranza e resistenza, la donna si è sciolta in lacrime: «Se n’è andato, è finita». Un dolore immenso che ora si trasforma anche in richiesta di verità e giustizia.