Ha provato a sfuggire a un controllo di polizia l’uomo arrestato ieri pomeriggio, domenica 19 ottobre, nel quartiere San Giovanni-Barra. Il 30enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti del Commissariato locale dopo un breve inseguimento conclusosi in via Giuseppe Mercalli.

Napoli, in fuga con la droga sulla bici elettrica: arrestato 30enne

Alla vista della pattuglia, l’uomo – in sella a una bici elettrica – ha accelerato per eludere l’alt intimato dagli agenti. Durante la fuga ha investito un poliziotto, provocando la caduta di entrambi, ma è stato subito bloccato e arrestato.

La perquisizione ha permesso di rinvenire cinque bustine di marijuana (circa 5 grammi), un involucro di hashish e 10 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 30enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.