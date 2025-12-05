Napoli, in casa scoperti 220 grammi di hashish grazie al fiuto del cane antidroga: 20enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz nella casa del giovane e la scoperta della droga

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante un controllo mirato nell’abitazione del 20enne, il cane antidroga ha individuato un nascondiglio in cui erano occultati circa 220 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per confezionare le dosi destinate allo smercio. Il giovane, con precedenti anche specifici, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.