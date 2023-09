Il terremoto diventa anche un business, almeno per alcuni commercianti. Su TikTok infatti c’è chi propone un “kit di prima necessità” da 19 euro in caso di terremoto o di notte all’addiaccio.

Paura terremoto a Napoli e Pozzuoli, su TikTok c’è chi vende kit di prima necessità

Lo sciame sismico in corso in questi giorni e l’ipotesi di un’eruzione paventata dal presidente dell’INGV hanno fatto scattare l’allerta in molti quartieri di Napoli e a Pozzuoli. E così basta scrollare TikTok per rendersi conto di un altro business in voga in questi giorni: la vendita di “kit di necessità” ad opera di diversi commercianti dell’area occidentale.

In un filmato su TikTok, una giovane negoziante offre un kit composto da “un un pigiama, un plaid, sei paia di calzini e tre slip”. Il prezzo? “Solo 19 euro”, spiega la commessa del negozio nella clip. Si tratterebbe dello stretto necessario per affrontare una notte all’aperto. Un piccolo giro d’affari che specula sulla paura collettiva al tempo del bradisismo.