“Quello che è accaduto questa notte è inaccettabile, ed è inaccettabile che chi dovrebbe intervenire con risolutezza non lo faccia. Servono processi immediati e pene esemplari a carico di chi si macchia di questi reati”. A parlare è Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, commentando l’ultima aggressione verificatasi all’ospedale Vecchio Pellegrini, alla Pignasecca.

Napoli, 27enne aggredisce infermieri. Verdoliva: “Pene esemplari”

Nella notte tra sabato e domenica due infermieri, un uomo e una donna, sono stati aggrediti dal figlio di un paziente deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza.

Per l’uomo, un 64enne, non c’è stato purtroppo niente da fare. Nonostante gli sforzi dei medici, il figlio – residente ai Quartieri spagnoli – si è scagliato contro il personale sanitario per la morte del padre. Il 27enne avrebbe preso a pugni due infermieri che in quel momento erano in servizio.

Per uno dei due sanitari 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio con ematoma al collo. Per l’altra 4 giorni di prognosi. Il 27enne è stato denunciato dai carabinieri, che erano già sul posto ed hanno bloccato l’uomo, senza però poter impedire la fulminea aggressione.