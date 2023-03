Secondo gli inquirenti, sarebbe stato Francesco Pio (ironia della sorte, vittima e assassino hanno lo stesso nome) a sparare fra la folla della movida all’altezza degli chalet di Mergellina al culmine di una lite scatenata da un pretesto banale, una scarpa macchiata.

Il provvedimento è stato emesso all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, in relazione all’omicidio del 18enne avvenuto durante la notte del 20 marzo scorso in via Caracciolo.

Il 20enne nella giornata di ieri si era reso irreperibile ma è stato rintracciato oggi dalla Squadra Mobile e dal Commissariato San Giovanni presso un’abitazione di alcuni conoscenti nel quartiere di Ponticelli.

Chi è il killer

Padre, fratello e perfino la nonna: la famiglia di Francesco Pio Valda, fermato poche ore fa dalla Squadra Mobile, proviene da ambienti malavitosi di Barra, quartiere orientale di Napoli. I Valda appartenevano al clan Amodio-Abrunzo, gruppo ribelle del cartello Aprea-Cuccaro-Andolfi di Barra.

Come anticipa Il Corriere del Mezzogiorno, il padre fu ammazzato dieci anni fa in un agguato che si consumò davanti alla sua casa di via Mastellone. L’uomo – che all’epoca dei fatti aveva 34 anni – cadde sotto una pioggia di piombo; uno dei proiettili lo raggiunse alla testa, uccidendolo all’instante.

Tre anni fa, Francesco Pio Valda fu arrestato, quando era ancora un minorenne, insieme al fratello. Ottenne, però, la messa alla prova e, come la vittima uccisa a Mergellina, aveva fatto il pizzaiolo per un periodo.

Lo scorso agosto, invece, il fratello Luigi è stato arrestato nuovamente. Stavolta per aver tentato di uccidere un minorenne. La nonna di Valda è Giuseppina Niglio, coinvolta in passato in inchieste sul clan. Di recente contro la sua casa sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco.