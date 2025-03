Napoli, il cellulare in tasca prende fuoco mentre va a lavoro: ustionato alla gamba

Il cellulare gli prende fuoco in tasca e rimane ustionato a una gamba. È la disavventura toccata a un autista del 118 a Napoli. A darne notizia è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua macchina, diretto a lavoro, quando sente il rumore di una fiammata e un bagliore provenire dai suoi pantaloni. Quando abbassa lo sguardo, si rende conto che il suo telefonino ha preso fuoco così come i jeans. Per fortuna è riuscito subito a spegnere le fiamme, ma è rimasto lievemente ustionato. Soccorso in ospedale, ha raccontato cosa gli è successo e ha scattato delle foto che documentassero l’incidente.

“Un gesto di poca importanza, una routine che facciamo tutti, ma per questo nostro amico si è trasformata in un incubo. Fortunatamente si è solo ustionato senza conseguenze gravi”, si legge nel post di Nessuno Tocchi Ippocrate -. Naturalmente, onde evitare una denuncia da parte della azienda produttrice dello smartphone, non nomineremo il brand, ma fate attenzione agli smartphone di fascia medio/bassa. A volte capita che alcuni genitori scelgano smartphone “economici “ da dare in mano ai propri figli per farli giocare, mai scelta più sbagliata, nel caso del nostro collega e’ stata la gamba, ma vi immaginate se fosse successo in mano ad un bambino?”