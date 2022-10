Tragedia sfiorata a Napoli, dove un pezzo di balcone è crollato nell’affollatissima strada alla Riviera di Chiaia. Il cedimento è avvenuto intorno alle ore 12 di oggi, giovedì 6 ottobre. A quell’ora si trovavano a passare diverse persone che, fortunatamente, non sono stati colpiti dai calcinacci che improvvisamente sono piovuti dall’alto.

Napoli, crolla balcone in strada

A staccarsi, sembrerebbe, secondo i primi accertamenti, una parte del sotto-balcone di un edificio che affaccia sulla riviera, all’angolo con via Fratelli Magnoni, poco dopo il bar Riviera.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando di Napoli e gli agenti della vicina stazione della Polizia Locale. Il marciapiedi pedonale sottostante è stato transennato ed interdetto ai passanti, mentre sono stati avviati i controlli anche sugli altri balconi che affacciano sulla strada, per verificarne la stabilità. Per fortuna, non si registrano feriti. Solo paura tra i passanti.