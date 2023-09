“Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze. Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi”. Sono queste le parole che stanno facendo il giro del web, pronunciate da un concorrente del Grande Fratello, tal Paolo Masella, professione macellaio/modello.

de Giovanni risponde al concorrente del Grande Fratello

Oggi a rispondergli ironicamente è lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni con un post sui social. La mente e la penna di Mina Settembre, il Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone scrive così su Facebook: “Sono molto triste. Con tutto quello che abbiamo provato a costruire in duemilacinquecento anni di storia, non siamo riusciti a rientrare nelle prime cinque città nella considerazione di un concorrente del Grande Fratello – ironizza de Giovanni -. Sto valutando il suicidio. P.S. Per gli amici che me lo chiedono: no, non l’ho visto ma ne ho letto e incredulo sono andato a vedere sul web il profondo brano di conversazione. E no, non credo che non sia il caso di parlarne per non dare visibilità: il problema è proprio nel voltarsi dall’altra parte, di fronte a questo costante scempio. Finché avremo voce, per favore usiamola. In ogni occasione”.