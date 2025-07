Napoli, guida con il cellulare: 86 patenti ritirate in un giorno. C’è anche un ex calciatore

In meno di 24 ore, ben 86 automobilisti sono stati fermati a Napoli per aver utilizzato il telefono cellulare mentre erano al volante. La Polizia Locale ha intensificato i controlli su strada per contrastare una pratica pericolosa e purtroppo ancora molto comune, che rappresenta una delle principali fonti di distrazione e causa frequente di incidenti stradali, anche gravi. Le verifiche sono state svolte dagli agenti del reparto motociclistico GIT, coordinati dal Comandante Alessandro Autore, e si sono concentrate soprattutto nell’area del centro storico del capoluogo campano.

Sanzioni salate e sospensione della patente fino a 2 mesi

Grazie alla loro agilità nel traffico, i motociclisti hanno potuto individuare facilmente i conducenti colti in flagrante mentre utilizzavano lo smartphone. I trasgressori sono stati puniti con multe da 250 euro, che in alcuni casi sono arrivate anche a mille euro, e con il ritiro della patente, sospesa per un periodo che varia da 15 giorni a due mesi.

Coinvolto anche un ex calciatore del Napoli

Tra le persone fermate figura anche un noto ex calciatore napoletano che ha giocato in Serie A, incluso nel Napoli. L’uomo è stato sorpreso con il cellulare in mano mentre guidava ed è stato anch’egli sanzionato con il ritiro della patente. La Polizia Locale ha fatto sapere che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri quartieri della città, con interventi mirati e a sorpresa.