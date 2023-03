Alta tensione nel cuore di Napoli. Centinaia di tifosi dell’Eintracht Francoforte si sono concentrate in piazza del Gesù per un manifestazione non autorizzata. In questo momento tutto il centro storico del capoluogo partenopeo è blindato da poliziotti e carabinieri che stanno seguendo il corteo.

Tensione a Napoli, tifosi tedeschi in corteo non autorizzato in piazza del Gesù

Il rischio è che possano esserci tafferugli tra le tifoserie. In questi ore i tifosi tedeschi hanno attraverso tutto il centro storico, provocando non pochi disagi alla circolazione, per raggiungere piazza del Gesù. La situazione è tranquilla, non ci sono scontri in atto. La zona è, tra l’altro, sorvegliata dall’alto da un elicottero e in campo ci sono oltre 800 uomini per evitare una caccia all’uomo. Molti residenti, però, si sono barricati in casa temendo violenti disordini in pieno centro.

“Napoli ostaggio di un manipolo di cialtroni tedeschi. Inaccettabile”, ha commentato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che sui social ha pubblicato una serie di video che mostrano un drappello di supporters dell’Eintracht sfilare lungo che vie cittadine.

Lancio di bottiglie e bus preso d’assalto

Stanotte, infatti, dieci persone travisate e vestite di nero hanno lanciato bottiglie di vetro contro un bar in Piazza Bellini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da militari dell’esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte.

Sempre ieri sera un bus dei tifosi dell’Eintracht è stato fatto oggetto del lancio di razzi segnalatori e di oggetti contudenti per fortuna senza che nessuno rimanesse ferito. La Questura di Napoli ha predisposto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, finalizzato a evitare possibili schermaglie.