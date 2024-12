Napoli, guasti tecnici alla metro: stop alla linea 1 tra Garibaldi e Piazza Dante

Stop dalle 6 di questa mattina, martedì 10 dicembre, alla Linea 1 della metropolitana di Napoli è parzialmente interrotta. Il servizio è sospeso nel tratto compreso tra le stazioni di Garibaldi e Dante, mentre resta regolarmente funzionante tra Dante e Piscinola. La notizia è stata diffusa dall’Azienda Napoletana Mobilità (ANM), che ha giustificato lo stop parlando di “problemi tecnici”.

Napoli, stop alla linea 1 della metro tra Garibaldi e Piazza Dante per problemi tecnici

La chiusura rappresenta un disagio significativo per studenti, lavoratori e pendolari, specialmente per chi proviene dalla zona orientale di Napoli o dalla provincia. Il tratto sospeso include fermate cruciali come Duomo, Università, Municipio e Toledo, nodi strategici per la mobilità cittadina, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Al momento, non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione. Nel frattempo, il traffico in superficie è andato intensificandosi, complice anche il maltempo che si è abbattuto sulla città, con piogge intense e rallentamenti su molte strade. I pendolari si sono riversati sugli autobus alla ricerca di soluzioni alternative per raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro in orario.

Inoltre, ANM ha ricordato che, fino a giovedì 12 dicembre, le ultime corse della Linea 1 sono anticipate per consentire verifiche tecniche e prove in linea. Le partenze finali sono previste alle 20:45 da Piscinola e alle 21:16 da Garibaldi. Non solo: venerdì 13 dicembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico, con il rischio di ulteriori disagi su tutta la tratta.