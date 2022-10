Grave lutto per la cantante neomelodica Giusy Attanasio. L’artista ha annunciato la scomparsa della mamma attraverso un post apparso sui social network e accolto da centinaia di commenti di cordoglio.

Lutto per Giusy Attanasio, muore la mamma

Attanasio decide di mettere a nudo il suo dolore e di condividere la tragica notizia su Facebook. “Cari amici miei. Come ben sapete con voi condivido tutto le cose belle ma purtroppo anche quelle brutte. Un’ora fa la mia mamma mi ha lasciato per sempre”.

La cantante spiega anche le ragioni del decesso, alludendo a un tumore contro cui la donna stava battagliando da tempo: “Stavamo lottando da due anni e mezzo – scrive, ho fatto l’inverosimile lottando insieme a lei questa battaglia maledetta, ma non ci sono riuscita a salvarla. Scrivo qui per dare notizia anche a tutti gli amici e parenti! Mammina mia, ti amo – conclude – e ti amerò per sempre”.

La prima canzone in italiano

Si tratta di un lutto improvviso che arriva in un momento di svolta per la carriera artistica di Giusy, che a settembre scorso ha inciso il suo primo brano in italiano, “Io ti cerco ancora”, dopo la consistente produzione neomelodica che l’ha consacrata al successo in Campania. La perdita della mamma rappresenterà di sicuro una piccola battuta d’arresto per il suo percorso musicale ma forse, col tempo, un ulteriore fonte di ispirazione.