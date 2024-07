Denunciati i protagonisti del video in cui alcuni gabbiani vengono “schiacciati” in una gara di tuffi nel Golfo di Napoli. LNDC Animal Protection sporge denuncia, confidando che le immagini che hanno fatto circolare sui social network per vantarsi di questa “bravata” consentano di identificarli.

Napoli, gabbiani attirati con le molliche e “schiacciati” con un tuffo: denunciati i ragazzi

“È una guerra costante e a volte sembra quasi una battaglia persa, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a lottare per difendere chi non può farlo da solo. Ancora una volta si tratta di ragazzi giovani e la cosa è davvero avvilente e preoccupante, perché questi saranno gli adulti di domani”, commenta Piera Rosati, presidente di LNDC.

“Purtroppo i social network rischiano di creare effetti di emulazione e soprattutto spingono alcune persone a pubblicare cose sempre più estreme per ottenere più like, in una rincorsa effimera al successo social che però non è mai abbastanza. Anche per questo, nella proposta di legge dell’intergruppo per i diritti animali che è ancora arenata in Parlamento, è previsto il divieto di pubblicare contenuti di questo tipo”, conclude.

Il filmato dei ragazzi è diventato purtroppo virale: nel video si vedono i tre, ripresi da un quarto membro, seduti sulla prua di un’imbarcazione. Prima attirano i gabbiani lanciando molliche nello specchio d’acqua antistante e poi, quando i volatili si avventano sul cibo, si tuffano per colpirli con un tuffo “a bomba”. Uno dei gabbiani rimane ferito. Una scena che ha sollevato indignazione e rabbia sui social.