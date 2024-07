La chiamano la “bomba” sui gabbiani. Nel golfo di Napoli alcuni ragazzi in barca attirano i volatili col cibo e poi ci si tuffano sopra ferendoli. Per loro un “divertimento” da postare sui social. A inchiodare tre giovanissimi, probabilmente minorenni, un filmato che circola sui social in cui il gruppo immortala la scena.

Lo scorso weekend un gruppo di ragazzi in barca, al largo nel Golfo di Napoli, ha attirato nei pressi della propria imbarcazione dei gabbiani lanciando delle briciole in acqua. Quando i volatili hanno cominciato a beccare, i giovani hanno iniziato una breve conta per poi tuffarsi in mare, col tipico tuffo “a bomba,” impattando sui gabbiani. Quasi tutti sono riusciti a volare via, tranne uno che, come si vede nel filmato postato dagli stessi ragazzi, è rimasto ferito nello scontro e non è riuscito più a muoversi.

“Vigliacchi e crudeli”

“Vigliacchi, idioti e crudeli -ha commentato il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Abbiamo segnalato l’episodio alla Guardia Costiera chiedendo di individuare i ragazzi e di poter avere notizie sul povero gabbiano ferito. Se si divertono così, si immagini cosa possano fare in altri contesti senza contare che offrono pessimi esempi ai loro coetanei e chi è più giovane, proponendo l’immagine degli animali visti come oggetti ludici, a cui fare ciò che si vuole come se fossero oggetti senza vita, quella vita per cui questi stolti non mostrano alcun rispetto. Noi non ne abbiamo per loro”.