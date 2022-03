Probabilmente non avevano denaro e non hanno resistito a portare diversi articoli di cosmetica non curanti che avrebbero potuto passare qualche guaio con la legge. Per questo motivo due ragazzine, una di 20 e l’altra di 15 anni, sono state denunciate dagli agenti di Polizia del Commissariato San Paolo per furto aggravato.

Napoli, due ragazzine beccate a rubare in un negozio

Le due ragazze si erano recati in un esercizio commerciale in viale Augusto, a Fuorigrotta. Hanno preso una 20ina di articoli di cosmetica e hanno lasciato il negozio senza pagare.

I dipendenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine dopo che le ladruncole avevano oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio.

Denunciate per furto aggravato

Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno identificato le due giovani per una, entrambe napoletane, trovandole in possesso degli articoli di cosmetica appena presi, per un valore complessivo di circa 100 euro.

Le due ragazze sono state denunciata e la minore è stata affidata ai genitori. Tutta la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.