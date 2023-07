Paura nella notte a Napoli dove un gruppo di malviventi è entrato in azione razziando tutto quanto potevano all’interno della Farmacia Manzoni a Posillipo.

Napoli, furto in farmacia: ladri in fuga con 40mila euro

I ladri hanno scassinato la saracinesca e, una volta all’intero, sono riusciti a portar via due casse automatiche con all’interno migliaia di banconote. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 40mila euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini. Al vaglio dei poliziotti le telecamere di videosorveglianza di cui la struttura era dotata. Le immagini potrebbero risultare determinanti per dare un volto alla banda che ha agito indisturbata nella notte.

Il titolare della farmacia ha ringraziato le forze dell’ordine rilasciando alcune dichiarazioni: “Il danno è stato importante, ma voglio ringraziare le forze di polizia per essere immediatamente intervenute con la consueta tempestività e professionalità. Noi non possiamo far altro che andare avanti dimenticando questa brutta storia”.