Napoli, furto alla redazione di Repubblica: rubati sei computer portatili

La redazione napoletana del quotidiano Repubblica è stata vittima di un furto nei giorni scorsi, durante il quale sei computer portatili sono stati sottratti dagli uffici della testata.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso la propria ferma condanna per l’accaduto, sottolineando come episodi di questo tipo non colpiscano solo una singola attività professionale, ma rappresentino anche un attacco al diritto all’informazione.

Indagini e controlli sul territorio

I Carabinieri stanno conducendo ogni utile accertamento per individuare i responsabili del furto. Nell’area interessata saranno inoltre intensificati i servizi di controllo e vigilanza, al fine di garantire maggiore sicurezza agli uffici e alla città.

Sicurezza e prevenzione

Il Prefetto Michele di Bari ha ribadito che l’attenzione sul territorio resta alta e che il sistema della sicurezza continua a essere pienamente operativo, confermando l’impegno delle autorità a prevenire episodi simili e tutelare la libera informazione.