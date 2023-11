Incendio in via Arcoleo a Napoli, davanti all’ingresso della Galleria Vittoria. Un furgone è andato in fiamme, nel cuore della città. Il rogo ha sprigionato una densa coltre di fumo visibile a chilometri di stanza.

Napoli, furgone in fiamme: chiusa via Arcoleo

Ad accompagnare l’incendio anche gli scoppi provocati dalla rottura di vetri e parabrezza. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato e si attendono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

Attualmente non risultano feriti. Per motivi di sicurezza, l’area di via Arcoleo dove è bruciato il furgone è stata interdetta alla circolazione. Si tratta una delle arterie di circolazione più importanti della città, considerando che collega la zona occidentale di Posillipo e Fuorigrotta al centro storico di piazza Municipio, passando per via Acton.