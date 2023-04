Foto a testa in giù della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dei ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono state affisse a Napoli nei pressi di luoghi simbolo della Resistenza.

Napoli, foto a testa in giù di Meloni, La Russa e ministri

I manifesti sono apparsi vicino ai monumenti che ricordano i martiri delle Quattro Giornate che portarono i napoletani a ribellarsi al nazifascismo tra il 27 ed il 30 settembre 1943.

Sui manifesti compare la scritta ‘Buon 25 Aprile!’. E poi, per ognuno dei raffigurati uno slogan. ‘Pronti! (a rovinare il paese) il messaggio che compare vicino alla Meloni. ‘Dal presidente dei nostalgici’ quello accanto a La Russa. Per Piantedosi la scritta ‘Dal ministro delle morti in mare’ e per Valditara ‘Dal ministro dell’umiliazione e della repressione’.

Le indagini

Sulla vicenda sta indagando la Digos di Napoli, coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli. Si cercano dunque i responsabili dell’affissione dei manifesti che, come detto, raffigurano la presidente del consiglio, il presidente del Senato e i ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito a testa in giù. La Polizia di Stato ha già acquisito i video registrati dai sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono apparsi questi cartelloni.