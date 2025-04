Investe due poliziotti per sfuggire al controllo. È accaduto in pieno centro a Napoli, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Napoli, follia in centro storico: senza patente investe due poliziotti per sfuggire a controllo

Gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Costantinopoli, hanno notato un giovane a bordo di un motociclo sopraggiungere ad alta velocità. I poliziotti gli hanno intimato l’alt, ma il ragazzo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha investito i poliziotti, facendoli cadere rovinosamente a terra.

Nonostante le ferite riportate e dopo una violenta colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccare e arrestare il giovane. A seguito dell’intervento, il 20enne è stato anche sanzionato per guida senza patente, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro.