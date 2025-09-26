Alle 19.30 ieri da Piazza Borsa a Napoli si è mosso un corteo con un messaggio chiaro: dire stop alla strage di pedoni. La marcia è arrivata fino al civico 72 di corso Umberto I, il luogo in cui ha perso la vita Saray Arias Fernandez, giovane studentessa spagnola travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Napoli, flash mob in corso Umberto di associazioni e negozianti: “Basta alla strage dei pedoni”

L’iniziativa, organizzata come flash mob, ha registrato la presenza di molte famiglie colpite da simili tragedie, tra cui quelle di Rita Granata, Lucia Morra e Valeria Vertaglia, oltre a parenti di altre vittime della strada. A promuovere la manifestazione è stata una rete di associazioni: Napoli Pedala, Napoli Bike Festival, Fiab Cicloverdi Napoli, Greenpeace Napoli, insieme al centro commerciale Corso Umberto e alla comunità Ic Erasmus. Al corteo ha preso parte anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

I manifestanti chiedono maggiore sicurezza stradale su una delle arterie cittadine più trafficate della città. Tra le soluzioni proposte l’installazione di attraversamenti rialzati e la sostituzione dei new jersey con uno spartitraffico. Lavori sono in realtà già programmati da tempo dall’amministrazione comunale e dovrebbero partire a breve.