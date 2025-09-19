Travolta e uccisa da un SUV guidato da un 18enne. A perdere la vita, nella notte del 19 settembre, una studentessa di 20 anni, qui in città nell’ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. Si chiamava Saray Arias Fernandez.

Dramma a Napoli, 20enne travolta e uccisa su corso Umberto da SUV guidato da 18enne

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 2:00, all’altezza del civico 87. La giovane, di nazionalità spagnola, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime.

Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione. La sua patente è stata ritirata e l’auto è stata posta sotto sequestro.

I precedenti

Corso Umberto è purtroppo teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Il 10 gennaio 2024, Francesco Esposito, pensionato 72enne, fu travolto insieme alla moglie mentre attraversava le strisce pedonali dall’auto di scorta di un magistrato. Inutile per lui fu il ricovero in ospedale. Circa due anni fa, invece, nell’ottobre del 2023, un altro anziano di 84 anni, Giovanni Grillo, fu travolto e ucciso da un’auto. E poi l’ultimo grave incidente, in ordine di tempo, risale a gennaio 2025, quando una 44enne di Casalnuovo fu ridotta in gravi condizioni dall’impatto di una Fiat 500 guidata da un 65enne. Da tempo le associazioni del territorio, riunite in Comitato Napoli 30, e i residenti chiedono la rimozione dei new jersey e l’installazione di uno spartitraffico per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali.