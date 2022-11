Aveva finto un malore per evitare il traffico della Galleria Vittoria riprendono tutto con un telefonino e pubblicando il filmato su Tiktok.

Napoli, finge malore per evitare il traffico: identificata la donna del video

Una furbata di cattivo gusto costata cara alla conducente dell’auto che è stata individuata e sanzionata. Lo ha reso noto “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’automobilista dovrà pagare un verbale di circa 140 euro, meno cinque punti sulla patente di guida per uso improprio di segnalatori acustici e guida senza cinture di sicurezza. Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, con l’ausilio della tecnologia, hanno identificato la donna che lo scorso 4 novembre simulò un pronto soccorso con la sua automobile.

I fatti

“Andiamo al pronto soccorso, lei non si sente bene”, dicevano nel video per poi lamentarsi degli altri automobilisti che non le lasciavano passare. “Scostumati, non si tolgono davanti”, urlavano e poi suonavano il clacson insistentemente perché far liberare la corsia dalle auto che erano davanti.