Fingono un’emergenza per farsi spazio tra il traffico in Galleria Vittoria, riprendono tutto con un telefonino e pubblicano il filmato su Tiktok. A bordo della vettura ci sono tre donne: la guidatrice, chi le è seduta di fianco che sventola un fazzoletto dal finestrino e un’altra donna sui sediolini posteriori che riprende la scena con lo smartphone.

Napoli, fingono un’emergenza per farsi largo nel traffico: il video su TikTok

“Andiamo al pronto soccorso, lei non si sente bene”, dicono nel video per poi lamentarsi degli altri automobilisti che non le lasciano passare. “Scostumati, non si tolgono davanti”, urlano e poi suonano il clacson insistentemente perché le auto accostino per liberare la corsia.

A pubblicare il video è stato il consigliere regionale e neo parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “A guidare la vettura – secondo quanto poi ricostruito dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” – sarebbe proprio un’operatrice sociosanitaria di una clinica della provincia di Napoli. Dalle immagini e dalle storie pubblicate sui social network dalla donna che ha condiviso il video della Galleria Vittoria, si sarebbe riusciti a risalire sia al nominativo della presunta infermiera che alla targa della Fiat 500 X. Tutto il materiale è stato inoltrato al Comando della polizia municipale partenopea”.

“Sarebbe davvero gravissimo se si trattasse di un sanitario e – commenta Borrelli – ho chiesto alla clinica se la segnalazione che è giunta su questa donna sia veritiera. Andrebbero presi provvedimenti seri, anche farle perdere il posto di lavoro perché una persona simile non merita di far parte del personale sanitario”.