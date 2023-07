E’ di Afragola il 36enne che picchia la fidanzata a Napoli in un video diventato virale in rete. La vittima è una 28enne, anche lei afragolese. La ragazza, dopo le violenze subite, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Non vuole però saperne di denunciare.

Napoli, picchia la fidanzata in strada: la giovane in ospedale. “Non voglio denunciarlo”

Ha fatto il giro del web e suscitato tanta indignazione il video della ragazza picchiata dal proprio fidanzato a Posillipo il cui episodio è stato denunciato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il video sarebbe solo una piccola parte delle botte che la donna ha preso quella notte.

Lei, a quanto risulta, non avrebbe intenzione di sporgere denuncia nonostante si sia dovuta recare in ospedale a causa delle botte prese. Lo si apprende da alcuni familiari della ragazza che si sono appellati al deputato Borrelli.

“Ho parlato con alcuni suoi parenti e lei è restia a denunciare ma quel suo pseudo-fidanzato che è un soggetto violento e pericoloso e non può passarla liscia, deve essere denunciato. Noi abbiamo fatto in ogni caso segnalazione alla Questura ma non basta – dichiara Borrelli -. Ovviamente lei va aiutata e non bisogna gettarle addosso la croce, si ricordi che la vittima è lei, ma è appunto per questo che deve trovare in sé la forza di reagire e sporgere denuncia e i suoi familiari, amici e conoscenti devono sostenerla in questo. Tutti dobbiamo farlo”.

Borrelli poi conclude: “Il confine tra uno schiaffo e qualcosa di più violento e drammatico a volte è molto sottile e noi non permetteremo che questa vicenda si concluda così e finisca nel dimenticatoio. Le facciamo un appello pubblico: denuncia. Fallo per te e per aiutare anche la persona che ti ha fatto del male che deve pagare”.