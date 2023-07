Identificato il fidanzato violento che ha picchiato a Posillipo una ragazza davanti a decine di persone. Si tratta di un 36enne, A.L., di Afragola.

Napoli, picchia la fidanzata: identificato l’aggressore

In merito al video andato in rete e diventato virale relativo alla vicenda che vede un uomo – la sera dell’8 luglio scorso in via Orazio nel quartiere Posillipo – aggredire una donna per poi, dopo un breve litigio con altre persone, salire in una Smart e allontanarsi, i Carabinieri della compagnia di Casoria hanno identificato l’autore delle percosse.

L’aggressore è A.L., 36enne della provincia di Napoli. La donna aggredita, fidanzata dell’uomo, è invece una giovane 28 anni, anche lei di Afragola, vittima di schiaffi e spintoni. A dirigere e coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”.

Il video

Nel filmato realizzato da un passante, si vede il 36enne avvicinarsi alla sua fidanzata e picchiarla in strada per poi costringerla a salire a boro di una Smart. Dopo aver assistito alla scena, si notano tre ragazzi intervenire in difesa della donna e colpire lo sportello della macchina. Per nulla intimidito, l’aggressore scende dall’abitacolo e minaccia anche il gruppo di giovani. Al termine del video, si vede poi il balordo salire di nuovo a bordo dell’auto e allontanarsi.