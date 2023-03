Sarà una festa scudetto “blindata” per evitare disordini e caos. Dal tavolo tecnico della Prefettura tenuto qualche giorno fa sono emerse alcune soluzioni che potrebbero diventare definitive: concentrare i festeggiamenti autorizzati in almeno tre zone della città e prevedere eventi a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Napoli, festa 3° scudetto a zone: Scampia, Lungomare e Piazza Plebiscito

Il grande evento – come anticipa Il Mattino – potrebbe essere in piazza del Plebiscito, con un palco e ospiti di eccezione. Una kermesse vera e propria, alla quale si potrà accedere soltanto con un sistema di prenotazione e con un numero limitato di posti. Non basterà, ovviamente, a contenere il fiume dei tifosi azzurri che si riverserà nelle strade dalla periferia e dalla provincia. Per questo sono al vaglio almeno altre due location: per l’area nord Scampia, che offre condizioni logistiche ottimali. Per la zona litoranea, invece, il Lungomare. Perde quota invece l’idea di Piazza Dante, oggetto in questi giorni di una ricognizione da parte dei tecnici. Resta da capire quale sarà il luogo individuato dalle istituzioni per il centro storico.

Decisione rimandata a Pasqua

La parola definitiva arriverà comunque dopo Pasqua, quando i numeri della classifica di serie A daranno la certezza matematica dello scudetto atteso in città da 33 anni. L’obiettivo che si prefissano Comune e Prefettura è garantire l’ordine pubblico e scongiurare incidenti che possano macchiare la festa. Il timore è che il clima di rilassamento e di anarchia generi fenomeni criminosi e pericoli per la circolazione. Improvvisare non è consentito, oggi come non mai che Napoli ha gli occhi dell’Italia puntati addosso. La festa scudetto è un banco di prova fondamentale per testare la tenuta della città. L’altro fronte su cui si lavora è infatti la distribuzione dei reparti delle forze dell’ordine nei punti chiave per assicurare presidi costanti.