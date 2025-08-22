Un 50enne residente nella zona dei Camaldoli, a Napoli, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo del Vomero con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e possesso di materiale esplosivo.

Napoli, fermato a un posto di blocco: in casa mezzo chilo di droga e una bomba artigianale

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un posto di controllo: nella sua disponibilità sono stati trovati 13 grammi di hashish. La perquisizione successiva, effettuata nella sua abitazione, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e di un ordigno ad alto potenziale.

In casa i militari hanno rinvenuto 580 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, tre piante di marijuana e un ordigno artigianale contenente oltre un chilo di polvere pirica, ritenuto in grado di provocare gravi danni in caso di esplosione. Nel corso del sequestro sono stati trovati anche 535 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e uno scooter con targa polacca risultato rubato. Il 50enne è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di processo.