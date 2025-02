Evade dai domiciliari e circola con uno scooter rubato. La scorsa notte, a Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione un 48enne milanese, con precedenti di polizia.

Napoli, evade dai domiciliari e circola su scooter rubato: cade da solo alla vista della Polizia

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lattanzio, zona rione Traiano, quartiere Soccavo, hanno notato un motociclo con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. In maniera autonoma, il centauro è caduto al suolo dopo una breve fuga ed è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente hashish.

Dagli accertamenti eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo era, infatti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre lo scooter è risultato essere provento di furto ed anche per tal motivo è stato tratto in arresto dal personale operante, nonché sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Infine, il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.