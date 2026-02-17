“L’incendio che ha colpito lo storico Teatro Sannazaro rappresenta un grave colpo per la cultura della città di Napoli. Esprimiamo solidarietà a lavoratori, artisti e cittadini legati a questo importante presidio culturale.

Napoli: +Europa, incendio Sannazaro duro colpo a cultura città. Attivarsi subito per recupero

Un ringraziamento va al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento. Chiediamo al Comune di Napoli e alla Regione Campania di attivarsi rapidamente per accertare le cause dell’accaduto e avviare un percorso di recupero della struttura. La tutela dei luoghi della cultura deve restare una priorità per il territorio e per le istituzioni”. Lo dichiarano il coordinatore regionale di Più Europa in Campania Francesco Moxedano e il vicesegretario nazionale Rosario Mariniello.

Comunicato stampa