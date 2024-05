Forte esplosione a Barra, quartiere orientale di Napoli. È accaduto poco fa, pare che la deflagrazione sia avvenuta all’interno di un garage, situato in via Cupa Vicinale Bolino 23. Un uomo sarebbe deceduto. La vittima non è stata ancora identificata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso le indagini.

Seguiranno aggiornamenti