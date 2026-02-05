Napoli, esplosione dopo fuga di gas sventra appartamento al piano terra: nessun ferito

Esplosione sventra una palazzina a Napoli, in via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena. A scatenarla forse una perdita di gas da una bombola di GPL. Distrutto un appartamento al piano terra, che per fortuna risultava disabitato. La palazzina è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati. Intervenuti sul luogo della deflagrazione i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile. Indagini affidate ai militari dell’Arma di Napoli San Pietro a Patierno.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il bilancio resta pesante: tredici residenti sono stati sgomberati e, al momento, non è chiaro quando potranno rientrare nelle loro L’area è stata transennata, l’ingresso della palazzina interdetto: lo stabile è stato dichiarato inagibile. A terra restano macerie e segni evidenti dell’esplosione, mentre nel quartiere restano ore di paura e apprensione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Napoli, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e risalire alle cause dell’esplosione. Intanto, per gli abitanti sgomberati, resta l’incertezza: case chiuse e futuro ancora sospeso.