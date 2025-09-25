Gli inquirenti non nutrono più alcun dubbio: nei Quartieri Spagnoli è scoppiata una nuova guerra di camorra. A fronteggiarsi, però, non sono i vecchi clan storici che per anni hanno dominato la zona, ma gruppi di giovani emergenti pronti a contendersi il controllo del territorio.

Napoli, esplode bomba sul terrazzo di un’abitazione: l’ombra della guerra di camorra

Un episodio della scorsa notte ha rafforzato questa convinzione. In via Sant’Antonio a Tarsia, infatti, un ordigno artigianale è esploso sul terrazzo di un’abitazione al piano terra. L’esplosione ha provocato danni a una tenda e al muro di confine, ma fortunatamente non ha causato vittime o feriti.

Dopo le numerose segnalazioni dei residenti spaventati dal boato, sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Gli abitanti dello stabile sono stati ascoltati e sul posto sono stati eseguiti i rilievi tecnici. Tutti gli indizi sembrano collegare l’episodio alla faida in corso tra giovani gruppi camorristici, già protagonisti nelle ultime settimane di stese, agguati e attentati nei vicoli dei Quartieri Spagnoli.

Possibile scontro tra gruppi criminali

Secondo gli investigatori, lo scontro vedrebbe contrapposti i ragazzi dei Quartieri a quelli del Pallonetto di Santa Lucia. Pochi giorni prima, infatti, in vico Lungo San Matteo si era verificata una sparatoria: chi ha premuto il grilletto, però, non avrebbe colpito l’obiettivo, visto che tre proiettili sono finiti contro una Lancia Y di proprietà di una donna estranea ai fatti. La tensione cresce sempre di più. Appena una settimana prima, nello stesso quartiere, era stato ferito con alcuni colpi di pistola l’ex calciatore dilettante Umberto Catanzaro, ennesimo segnale di una guerra criminale che sembra ormai fuori controllo.